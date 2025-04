Copasa deixa de cumprir amostragem para controle da qualidade da água em MG, diz agência

Entre janeiro de 2024 e fevereiro de 2025, a Copasa (Companhia de Saneamento de Minas Gerais) não cumpriu o plano de amostragem para controle da qualidade da água em mais de 100 cidades de Minas Gerais. A informação foi divulgada pela Arsae (Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário).



As publicações feitas no diário oficial confirmam que a Copasa não está cumprindo a legislação. Por causa disso, a companhia já foi multada em mais de R$ 3 milhões.



O levantamento da Arsae é feito mensalmente. Desde 2019, a verificação sobre a qualidade da água é feita pela própria companhia de saneamento. A empresa emite os laudos e informa o resultado aos municípios e ao estado.



Segundo ambientalistas, o problema começa na fiscalização das estações de tratamento de água, que não deveria ser feita pela Copasa. Eles defendem que outros órgãos façam este trabalho.



De acordo com a Copasa, com a mudança na legislação, as operadoras não tiveram tempo de se adequarem. Segundo a companhia, toda a água tratada e distribuída em Minas Gerais está dentro dos padrões de consumo.