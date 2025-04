CPI do transporte público é aprovada por unanimidade em Sabará (MG)

Por unanimidade, os vereadores de Sabará aprovaram nesta terça-feira (8) a abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar a atuação da empresa responsável pelo transporte público na cidade. A proposta foi enviada pelo prefeito e recebeu o apoio dos 14 parlamentares durante reunião ordinária na Câmara Municipal. A empresa VinScol, que opera o sistema de transporte na cidade e também em outras áreas da região Metropolitana de Belo Horizonte, alega que está operando no vermelho e chegou a ameaçar a redução do número de linhas disponíveis. A reportagem procurou a empresa para comentar a decisão da Câmara, mas até o momento não houve resposta.



