Defesa Civil de MG faz ação para divulgar medidas de segurança durante período chuvoso

A Defesa Civil de Minas Gerais promoveu uma ação de panfletagem em diversas cidades do estado para divulgação de medidas de segurança no período chuvoso. A iniciativa conta com a participação de vários órgãos de segurança pública, como a Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Secretaria de Justiça e Segurança Pública, Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Instituto Mineiro de Gestão das Águas e Servas. A ação fez parte das comemorações do Dia da Defesa Civil de Minas Gerais.