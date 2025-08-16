Festa da Luz ilumina o Centro de Belo Horizonte com instalações de cultura e arte

A Festa da Luz celebra sua quarta edição no Centro de Belo Horizonte, desta vez explorando o tema "culturas urbanas". O evento exibe projeções em prédios e um túnel iluminado no Viaduto Santa Tereza, um dos cartões-postais da capital. A programação, que começou nesta quinta-feira (14) e vai até ao domingo (17), inclui artistas locais e internacionais, manifestações culturais como hip hop, grafite, dança de rua e intervenções tecnológicas.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!