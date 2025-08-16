Logo R7.com
Festa da Luz ilumina o Centro de Belo Horizonte com instalações de cultura e arte

Quarta edição do evento destaca projeções, shows e arte urbana no coração da capital mineira

MG Record|Do R7

A Festa da Luz celebra sua quarta edição no Centro de Belo Horizonte, desta vez explorando o tema "culturas urbanas". O evento exibe projeções em prédios e um túnel iluminado no Viaduto Santa Tereza, um dos cartões-postais da capital. A programação, que começou nesta quinta-feira (14) e vai até ao domingo (17), inclui artistas locais e internacionais, manifestações culturais como hip hop, grafite, dança de rua e intervenções tecnológicas.

