Golpe no INSS: Associação denunciada pela DPMG fazia falsas promessas a aposentados

A Defensoria Pública de Minas Gerais moveu uma ação judicial contra a Associação Círculo Nacional de Assistência dos Aposentados e Pensionistas (SINAP). A associação é acusada de realizar descontos irregulares nos pagamentos de aposentados, usando diálogos confusos para obter consentimento das vítimas. Como resultado, foi solicitado o bloqueio de bens da SINAP no valor de R$ 66 milhões. O INSS está notificando os beneficiários afetados para reembolsar os valores descontados indevidamente. Diálogos gravados revelam como os atendentes ludibriavam os aposentados para confirmar a adesão aos serviços com promessas de benefícios como descontos em exames e serviços domésticos.



