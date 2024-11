Governo de MG vai assumir a segurança dos jogos de futebol considerados de risco em 2025

Após quatros dias da final da Copa do Brasil entre Atlético e Flamengo em BH, o Governo de Minas gerais revelou as medidas tomadas contra os primeiros suspeitos identificados. Foram 17 conduzidos, sendo que cinco vão ficar presos. O número de identificados passa de 20, mas alguns investigados ainda não foram localizados. O STJD interditou a Arena MRV na última terça-feira (12). O Estado anunciou que vai elaborar um plano para assumir a segurança dos jogos considerados de risco a partir de 2025. O vice-governador Mateus Simões não descarta o uso da cavalaria da PM (Polícia Militar) e de cães nos estádios, mas afirma que o estado não ficará com a conta da operação.