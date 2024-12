Governo de Minas anuncia novo complexo hospitalar com atendimento 100% pelo SUS

O Governo de Minas anunciou, nesta sexta-feira (6), o projeto do Complexo de Saúde do Hospital Padre Eustáquio, unidade pública que será a mais moderna do país.



A unidade terá capacidade para mais de 500 leitos e vai oferecer serviços de cuidado hospitalar e vigilância laboratorial, reunindo cinco linhas de cuidado, com oncologia, infectologia, pediatria, hematologia, maternidade e saúde da mulher.



O complexo também terá o Lacen/MG (Laboratório Central de Saúde Pública de Minas Gerais). A iniciativa busca acelerar exames e procedimentos de média e alta complexidade, proporcionando mais qualidade no atendimento.