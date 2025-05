Justiça ordena reabertura de leitos e bloco cirúrgico do Hospital Maria Amélia Lins em BH

O Hospital Maria Amélia Lins vive um impasse judicial e operacional. O governo de Minas Gerais deseja terceirizar a gestão do hospital, enquanto o Ministério Público e o Tribunal de Contas defendem a continuidade sob a Fundação Hospitalar de Minas Gerais. Atualmente, apenas uma enfermaria está em funcionamento. A Justiça ordenou a reabertura de 41 leitos e do bloco cirúrgico, que deve ocorrer nos próximos dias. Pacientes aguardam transferência, enquanto a falta de equipamentos e funcionários prejudica as operações hospitalares. A incerteza sobre a terceirização do hospital persiste, com possíveis implicações para a saúde pública, especialmente no atendimento ortopédico, que é crucial para o Hospital João 23. As decisões judiciais nos próximos dias serão fundamentais para definir o futuro do hospital.



