Idosa com aneurisma cerebral aguarda transferência em hospital de Contagem (MG)

Uma idosa, de 77 anos, internada no Hospital Municipal de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, com um aneurisma cerebral, precisa ser transferida para realizar uma cirurgia. Apesar de já ter uma liminar garantindo a transferência, a espera continua e a situação de Dona Salene só se agrava. Em nota, o Hospital Municipal de Contagem reiterou que a paciente segue internada no CTI do HMC, sendo acompanhada pela equipe médica e recebendo todos os cuidados necessários, enquanto aguarda transferência para hospital de Belo Horizonte, o que depende exclusivamente de liberação do Cint-BH. Veja a reportagem completa no vídeo acima.