MGR na Política: Concessão de rodovias da RMBH reúne políticos contra instalação de pedágios

O edital de concessão de rodovias na região metropolitana de Belo Horizonte, lançado mês passado, pelo Governo de Minas, vem gerando polêmica. Deputados, alguns até da base do Governo, e vereadores de cidades impactadas pelo projeto já se mobilizam e são contrários à instalação de praças de pedágios. A proposta prevê a concessão de pouco mais de 120 km de rodovias em áreas urbanas. As pistas vão ganhar melhorias, mas serão 13 praças de pedágio, com valores que variam de R$1,66 a R$5,04.