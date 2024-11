MGR na Política: presidente do PSD em MG acredita em 'boa base' de Fuad na Câmara

O PSD (Partido Social Democrático) foi a legenda com o maior número de prefeitos eleitos no Brasil e em Minas Gerais neste ano. Em todo Brasil, foram 887 cadeiras, enquanto no estado foram 142. O presidente do diretório mineiro, deputado estadual Cássio Soares, celebra o resultado como fortalecimento do trabalho feito a longo prazo.



"Esse resultado é porque o partido está em harmonia com a expectativa do eleitor. Também porque há um planejamento prévio, de organização do processo eleitoral com antecedência e um suporte aos nossos candidatos e candidatas. Sobretudo porque o PSD trouxe a política pública como cerne maior, enquanto partidos de ideologias de extremos discutiam questões ideológicas, nós estávamos discutindo os problemas da população e do dia a dia", declarou Soares no quadro MGR na Política, na noite desta quinta-feira (07).



Dentre as cadeiras conquistadas pelo partido está a de Belo Horizonte, a reeleição de Fuad Noman. Na avaliação de Cássio Soares, a nova configuração da Câmara tende a fortalecer a base do prefeito. O chefe do Executivo municipal se reunião com parlamentares eleitos e reeleitos nesta quarta-feira (06). "Foi uma conversa muito harmoniosa de apresentação e conhecimento do prefeito Fuad com os novos vereadores eleitos e para rever os reeleitos. Também foi uma chamada do prefeito para que todos possam participar de um processo de transformação de BH para melhor", detalhou.



Durante a participação no quadro, o deputado Cássio Soares também falou sobre o futuro da ALMG (Assembleia Legislativa de Minas Gerais) e revelou apoiar a recondução do deputado Tadeu Martins Leite (MDB) à presidência da Casa. O político também falou sobre a relação do governador Romeu Zema com o Fuad Noman após uma eleição em lados opostos e sobre a dívida do Estado com a União. Assista à íntegra acima.