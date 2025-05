Aumento de doenças respiratórias gera superlotação e filas nas UPAs de Belo Horizonte

Em Belo Horizonte, o aumento nos casos de doenças respiratórias sobrecarrega as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e hospitais. As esperas superam 15 horas, afetando especialmente crianças, mas também adultos e idosos. Na UPA Odilon Behrens, as cenas são de corredores lotados, com pacientes espalhados em macas e cadeiras. A situação se repete em outras unidades, com relatos de demora nos atendimentos. Um dos pais, já desesperado, disse: "Enquanto isso não for enfrentado politicamente, não vai mudar". No hospital infantil João Paulo II e no Júlia Kubitschek, o atendimento é limitado pela quantidade de médicos e leitos. A Secretaria de Estado da Saúde observa a situação e sugere que a população procure as unidades básicas de saúde para casos menos urgentes, a fim de aliviar a superlotação nas UPAs e hospitais principais.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!