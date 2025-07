Ministro da Saúde visita Minas e anuncia produção nacional de insulina humana

O ministro da Saúde esteve nesta quinta-feira (11) em Nova Lima, na Grande BH, para acompanhar a entrega do primeiro lote de insulina humana que será produzida no Brasil. São mais de 210 mil doses importadas da Índia, fruto de uma parceria entre o governo federal, a Funed (Fundação Ezequiel Dias) e uma farmacêutica indiana. O medicamento será destinado a cerca de 350 mil pacientes do SUS. Segundo o ministério, o objetivo é que, em até cinco anos, o país tenha autonomia total na produção da insulina, retomando a fabricação nacional após mais de duas décadas.



