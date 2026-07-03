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PIB do agronegócio alcança marco histórico em MG e representa 24,1% da economia do estado

Fatia do agronegócio atingiu R$ 279 bilhões de reais, R$ 42,6 bilhões a mais em relação ao ano anterior

MG Record|Do R7

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O agro mineiro está comemorando porque o setor alcançou o maior PIB (Produto Interno Bruto) desde 2010, representando 24% da economia de Minas Gerais em 2025. A fatia do agronegócio atingiu R$ 279 bilhões de reais, R$ 42,6 bilhões a mais em relação ao ano anterior. Os resultados foram divulgados nesta sexta-feira (03) pela SEAPA (Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento), o Sistema Faemg e a Fundação João Pinheiro.

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