Polícia prende 24 pessoas de quadrilha suspeita de fraude milionária em leilões virtuais

A Polícia Civil prendeu 24 pessoas de uma quadrilha especializada em golpes de leilões virtuais, criados para atrair vítimas interessadas em veículos. A operação resultou na apreensão de 506 veículos e no bloqueio de 86 imóveis e R$ 18 milhões. As investigações, iniciadas em 2023, já identificaram pelo menos 250 vítimas em oito estados do país. Uma das vítimas afirma: "Foi muito tempo juntando esse dinheiro para poder trocar de carro, um sonho antigo, e o meu dinheiro do meu trabalho foi levado por esses bandidos.", desabafa. O advogado consultado alerta sobre a necessidade de verificar a autenticidade dos sites antes de realizar transações financeiras.



