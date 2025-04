Posto de saúde é furtado pela segunda vez e pacientes ficam sem atendimento em Santa Luzia (MG)

O atendimento em uma unidade de saúde de Santa Luzia, na região Metropolitana de Belo Horizonte, foi prejudicado nesta terça-feira (22) após suspeitos furtarem oito computadores, uma impressora e um notebook durante o feriado prolongado. Este foi o segundo furto registrado no local em menos de dois meses. Pacientes que buscaram atendimento precisaram voltar para casa sem passar por consulta. A Prefeitura de Santa Luzia informou que está adotando medidas para reforçar a segurança do espaço e evitar novos crimes. Os equipamentos furtados serão repostos e a previsão é de que os atendimentos voltem ao normal com a presença de um vigia a partir desta quarta-feira (23).



