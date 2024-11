Princípio de incêndio em loja causa evacuação de shopping em BH

Um incêndio atingiu o shopping Diamond Mall, no bairro Lourdes, na região Centro-Sul de Belo Horizonte, na noite desta quarta-feira (20). Clientes, que faziam compras no local, precisaram ser retiradas.



Segundo primeiras informações, o fogo teria começado em um restaurante japonês que fica na praça de alimentação. O combate inicial foi feito pelos próprios brigadistas do shopping. Quatro viaturas dos bombeiros foram mobilizadas.



O centro de compras esclareceu que o incidente aconteceu em uma loja vaga, no piso L4, e não houve maiores consequências.



Por medida de segurança, o shopping foi evacuado, mas retornou ao funcionamento normal nesta quinta-feira (21).