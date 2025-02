Sem transporte, alunos enfrentam longas caminhadas para a escola em Ribeirão das Neves (MG)

Desde o início do ano letivo de 2025, estudantes de escolas estaduais em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte, estão sem transporte escolar, após o TJMG (Tribunal de Justiça de Minas Gerais) revogar a decisão que obrigava o Estado a oferecer o serviço. Sem transporte, as crianças têm que caminhar longas distâncias, enfrentando trajetos de até uma hora.



A Secretaria de Estado de Educação explicou que o transporte era garantido por uma decisão judicial, mas foi restringido a alunos de áreas rurais, conforme a legislação. Ribeirão das Neves não se qualifica para o programa, pois não tem estudantes de áreas rurais.



Veja a reportagem completa no vídeo acima.