Sete casas são evacuadas após vazamento de 700 litros de produtos químicos em BH

Moradores de sete casas precisaram deixar suas residências após o vazamento de aproximadamente 700 litros de produtos químicos na rua Jequitaí, no bairro Santo André, na região Noroeste de Belo Horizonte, na tarde dessa segunda-feira (26). Segundo o Corpo de Bombeiros, os imóveis foram evacuados por segurança, mas todos os moradores já puderam retornar para casa. Ninguém ficou ferido.