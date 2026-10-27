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Sete casas são evacuadas após vazamento de 700 litros de produtos químicos em BH

Moradores do bairro Santo André precisaram deixar os imóveis por segurança, mas já retornaram às residências; ninguém ficou ferido

MG Record|Do R7

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Moradores de sete casas precisaram deixar suas residências após o vazamento de aproximadamente 700 litros de produtos químicos na rua Jequitaí, no bairro Santo André, na região Noroeste de Belo Horizonte, na tarde dessa segunda-feira (26). Segundo o Corpo de Bombeiros, os imóveis foram evacuados por segurança, mas todos os moradores já puderam retornar para casa. Ninguém ficou ferido.

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