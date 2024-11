Supermercados mineiros investem na contratação de funcionários com mais de 50 anos

Pessoas acima de 50 anos estão encontrando oportunidades no setor supermercadista. Em Minas Gerais, há empresas que já têm 20% do quadro de funcionários com essa faixa etária. Segundo os especialistas, comprometimento e responsabilidade são pontos insuperáveis dessa geração. O assunto foi tema do quarto episódio da série de reportagens sobre o mercado de atacado e varejo.