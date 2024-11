Trânsito de ônibus causa trincas em casas no bairro Nova Cintra, em BH

Moradores do bairro Nova Cintra, na região oeste de Belo Horizonte, estão reclamando do aparecimento de trincas em suas residências, que atribuem à mudança no trânsito local de ônibus. Segundo a Copasa, houve a necessidade de realizar manutenção para corrigir o abatimento do asfalto e não encontrou relação entre as trincas nos imóveis e o problema na rua. A Prefeitura de Belo Horizonte anunciou que fará uma vistoria no local para avaliar a situação dos imóveis.



Veja a reportagem completa no vídeo acima.