Uso de celulares nas escolas volta a ser polêmica; 8 em cada 10 adultos defendem a proibição

Uma pesquisa realizada pelo Instituto Locomotiva, em parceria com a QuestionPro, revelou que 80% dos adultos brasileiros acreditam que o uso de celulares nas escolas deve ser proibido. Entre os pais, esse índice sobe para 82%, com o apoio à proibição também se estendendo à maioria dos entrevistados sem filhos (72%). O levantamento destacou que o consenso sobre o tema é amplo e aparece em todas as faixas etárias, com destaque para os mais velhos: entre pessoas com 61 anos ou mais, 87% apoiam a restrição. Em Belo Horizonte, desde 2015, uma norma restringe o uso em sala de aula. Uma proposta para proibição total, inclusive nos momentos de intervalo, começou a ser discutida na Câmara de Vereadores, mas foi arquivada por ser considerada inconstitucional.



Veja a reportagem completa no vídeo acima.