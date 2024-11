Veja detalhes da operação em busca de membros da Mancha Verde envolvidos em emboscada

O Ministério Público de São Paulo estima que cerca de 150 torcedores do Palmeiras participaram da emboscada contra torcedores do Cruzeiro no último domingo. Até o momento, apenas seis envolvidos foram identificados. A investigação segue para identificar todos os suspeitos e responsabilizar os envolvidos no confronto. Uma operação realizada nesta sexta-feira (1º) cumpriu mandados para elucidar os fatos.