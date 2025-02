Minas Gerais confirma primeira morte por chikungunya em 2025 Vítima, de 85 anos, morava em Arceburgo, no sul do estado Minas Gerais|Do R7 06/02/2025 - 12h08 (Atualizado em 06/02/2025 - 12h34 ) twitter

Outros casos estão sendo investigados pela Secretaria

A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES - MG) confirmou a primeira morte por Chikungunya no estado, neste ano. A vítima é uma mulher, de 85 anos, que morava no município de Arceburgo, a 449 km de Belo Horizonte.

Em nota, a Secretaria informou que a idosa já apresentava comorbidades, entre elas diabete e hipertensão. O óbito ocorreu no dia 20 de janeiro e, até então, estava sendo investigado.

Só em 2025, já foram confirmados 1.665 casos de chikungunya em Minas e 2.227 prováveis. Um segundo óbito, com suspeita de ter sido causado pela doença, continua sendo investigado.

A SES - MG reforçou, ainda, que segue monitorando a situação das arboviroses no estado e prestando assistência aos municípios.

O que é chikungunya?

Chikungunya é uma arbovirose cujo agente etiológico é transmitido pela picada de fêmeas infectadas do gênero Aedes. No Brasil, até o momento, o vetor envolvido na transmissão do vírus chikungunya (CHIKV) é o Aedes aegypti.

As principais características clínicas da infecção por chikungunya são edema e dor articular incapacitante. Também podem ocorrer manifestações extra articulares. Os casos graves de chikungunya podem demandar internação hospitalar e evoluir para óbito.

O vírus chikungunya também pode causar doença neuroinvasiva, que é caracterizada por agravos neurológicos, tais como: Encefalite, Mielite, Meningoencefalite, síndrome de Guillain-Barré, síndrome cerebelar, paresias, paralisias e neuropatias.

Sintomas

Febre

Dores intensas nas articulações

Edema nas articulações (geralmente as mesmas afetadas pela dor intensa)

Dor nas costas

Dores musculares

Manchas vermelhas pelo corpo

Prurido (coceira) na pele, que pode ser generalizada, ou localizada apenas nas palmas das mãos e plantas dos pés

Dor de cabeça

Dor atrás dos olhos

Conjuntivite não-purulenta

Náuseas e vômitos

Dor de garganta

Calafrios

Diarreia e/ou dor abdominal (manifestações do trato gastrointestinal são mais presentes em crianças)