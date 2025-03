Morre Antônio Andrade, ex-vice-governador de MG e ex-ministro da Agricultura Político será sepultado na cidade de Vazante, a 520 km de Belo Horizonte Minas Gerais|Do R7, com Lucas Alcântara, da Record Minas 05/03/2025 - 12h49 (Atualizado em 05/03/2025 - 12h49 ) twitter

O ex-vice-governador de Minas Gerais, Antônio Andrade (MDB), faleceu nesta quarta-feira (5), aos 71 anos. Com uma trajetória política marcada por importantes cargos no cenário mineiro e nacional, Andrade foi deputado federal e ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento no governo Dilma Rousseff.

Natural de Vazante, a 520 km de Belo Horizonte, no Noroeste de Minas, Andrade iniciou sua carreira política como prefeito da cidade, entre 1989 e 1992. Posteriormente, ocupou uma cadeira na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) por três mandatos, de 1994 a 2002. Em 2006, foi eleito deputado federal, permanecendo no cargo até 2014, quando assumiu a vice-governadoria de Minas Gerais na gestão de Fernando Pimentel (PT).

Além da atuação na política, Andrade era engenheiro civil e também se destacou no agronegócio como produtor rural. Nos últimos anos, voltou a residir em Vazante, onde será velado na Câmara Municipal e sepultado.

A causa da morte ainda não foi divulgada.