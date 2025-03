Primos morrem com horas de diferença durante Carnaval em MG João Célio morreu em um acidente de moto e Luciane dos Santos foi vítima de um tiroteio em Rio Pomba (MG) Minas Gerais|Maria Luiza Reis, Do R7, com Rede Mais 05/03/2025 - 11h38 (Atualizado em 05/03/2025 - 11h45 ) twitter

Luciane e outras 14 pessoas foram atingidas em um tiroteio em Rio Pomba (MG) Reprodução/Record Minas

Dois primos morreram com horas de diferença em Rio Pomba, a 250 km de Belo Horizonte, durante o Carnaval. João Célio Oliveira dos Santos, de 21 anos, morreu em um acidente de moto na madrugada desta terça-feira (05). Horas antes, a prima dele, Luciane dos Santos Marques, de 25 anos, foi vítima de um tiroteio na praça principal da cidade.

Segundo informações do registro policial, quatro veículos se envolveram na batida. Um dos motoristas, de 57 anos, disse aos militares que seguia com o carro quando uma moto em alta velocidade, que estava na direção contrária, bateu com a caminhonete dele em uma curva.

O motorista da caminhonete apresentava sinais de embriaguez, mas não quis fazer o teste do bafômetro. Ele disse aos militares que teria bebido durante o dia e levado para a delegacia. O motociclista João Célio dos Santos morreu no local. Ele, que é natural de Ubá e filho de um ex vereador da cidade, é primo de Luciane dos Santos Marques, vítima de um tiroteio durante um bloco de carnaval, na noite de segunda-feira (04).

Além de Luciane, outras 14 pessoas foram baleadas. Segundo a Polícia Militar, os feridos foram socorridos por amigos e pelos policiais que atenderam a ocorrência. Há relatos de que algumas pessoas foram pisoteadas enquanto tentavam fugir dos tiros.

‌



A PM prendeu duas pessoas. Uma delas foi encontrada em um veículo, com uma arma e vestindo roupas descritas pelas vítimas. O outro suspeito foi identificado nas imediações de Rio Pomba e levado à delegacia.

A Prefeitura de Ubá postou uma nota de cancelamento e informou que cancelou as festas do último dia de carnaval, na cidade, pelo falecimento dos dois jovens.

