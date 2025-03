Pai e filho são presos transportando 107 celulares de origem suspeito no Aeroporto Internacional de BH Aparelhos seriam levados para Belém; possível esquema de receptação e venda ilegal está sendo investigado Minas Gerais|Rosildo Mendes/ Record Minas 05/03/2025 - 10h11 (Atualizado em 05/03/2025 - 10h27 ) twitter

Aparelhos sem comprovação de origem seriam levados para Belém e estão sob investigação por possível esquema de receptação e venda ilegal Receita Federal/divulgação

A Receita Federal e a Polícia Federal prenderam, nesta quarta-feira (5), dois passageiros no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, transportando 107 celulares usados com indícios de roubo e furto. Os detidos, pai e filho, tinham como destino a cidade de Belém, no Pará.

Os aparelhos eletrônicos não possuíam documentação fiscal nem comprovação de origem lícita. Diante da suspeita de crime de receptação e descaminho, pai e filho foram detidos em flagrante e conduzidos à Polícia Militar para prestar esclarecimentos. Os celulares foram apreendidos e passarão por perícia para identificação da procedência.

As investigações seguem para apurar se os aparelhos fazem parte de um esquema de receptação e comercialização ilegal de eletrônicos no país.

Os aparelhos celulares serão encaminhados para a Delegacia da Polícia Civil em Confins, onde será processado o inquérito.