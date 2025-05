Motorista de caminhão betoneira perde controle do veículo e invade casa em Contagem (MG) Na batida, um carro também acabou sendo danificado Minas Gerais|Mariana Taveira*, da RECORD MINAS 03/05/2025 - 14h53 (Atualizado em 03/05/2025 - 14h54 ) twitter

Ninguém se feriu Reprodução Redes Sociais

Um caminhão betoneira bateu no muro de uma casa no fim da manhã deste sábado (03), no bairro Retiro, em Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte. Ninguém ficou ferido.

Segundo moradores, o acidente ocorreu por volta de 10h. O veículo estava estacionado no início da rua e, de repente, desceu atingido a casa e mais um carro de passeio que estava no local.

O dono do caminhão está no local e pretendia já tirar o veículo, mas os moradores da casa impediram, pois querem que a Defesa Civil faça uma avaliação da estrutura do imóvel antes.

Nas imagens enviadas por telespectadores da RECORD MINAS, é possível ver o grande estrago que o veículo fez tomando boa parte da frente da casa.

A equipe de Jornalismo da Record Minas entrou em contato com a empresa LF Concreto, dona do caminhão, para entender melhor sobre as condições do veículo e o motivo do acidente e aguarda um retorno.

*Sob supervisão de Bruno Menezes