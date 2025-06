Motorista é preso com pneus “calibrados” com drogas, na Grande BH Suspeito viajava do Mato Grosso do Sul para Belo Horizonte com 13,34 kg de skank, uma maconha mais concentrada Minas Gerais|Ricardo Vasconcelos, da Record Minas 02/06/2025 - 23h48 (Atualizado em 02/06/2025 - 23h48 ) twitter

Droga estava embalada e escondida dentro dos pneus do carro

Um homem foi preso na noite desta segunda-feira (2) após ser flagrado transportando uma variedade de maconha dentro dos pneus do carro, na BR-381, em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o suspeito levava 13,34 kg de Skank - uma variedade de Cannabis com aroma forte e maior concentração de THC, que é a substância psicoativa da maconha. O motorista vinha da cidade de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, para Belo Horizonte. O destino final na cidade não foi revelado.

Ainda de acordo com a PRF, a droga nos pneus levou a um desgaste da borracha, deixando a ferragem exposta. O homem, então, precisou trocar os pneus para conseguir chegar à Capital, mas a viagem foi interrompida em uma operação da PRF.

Os agentes encontraram os pneus usados com o skank dentro do veículo. O carro foi apreendido. A droga e o suspeito foram encaminhados à delegacia de plantão de Betim. O motorista deve responder por tráfico interestadual.

Agentes da PRF cortaram os pneus e encontraram os pacotes de skank

