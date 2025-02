Mulher é presa após jogar óleo quente no rosto do sobrinho em Belo Horizonte Crime aconteceu após discussão por causa de carregador de celular; Jovem, de 15 anos, está internado Minas Gerais|Arnon Gonçalves, da Record TV Minas 21/01/2025 - 16h33 (Atualizado em 21/01/2025 - 19h23 ) twitter

Mulher é presa após jogar óleo quente no rosto do sobrinho em Belo Horizonte

Uma mulher foi presa nesta terça-feira (20) suspeita de jogar óleo quente no rosto do sobrinho no bairro Nova Esperança, em Belo Horizonte. O crime aconteceu após uma discussão por causa de um carregador.

Segundo a Polícia Civil, a mulher mora no mesmo terreno do sobrinho, de 15 anos. No dia 14 deste mês, após não encontrar um carregador de celular, ela entrou na residência onde o jovem estava e iniciou uma discussão, o acusando de ter pegado o objeto.

Após a briga, ela saiu e retornou minutos depois, provocando outra discussão entre eles. Nesse momento, a tia aproveitou que o jovem estava fritando um frango, pegou a panela de óleo quente e jogou no rosto dele.

A vítima foi socorrida por familiares e levada para o Hospital João XXIII, onde permanece internada. Após cometer o crime, a mulher foi para casa de conhecidos, com receio de represálias, até ser presa nessa segunda-feira (20).

De acordo com a PC, a autora já tinha antecedentes de agressão contra outros familiares. A prisão dela foi convertida em preventiva e ela será indiciada por tentativa de homicídio, podendo pegar de 12 a 20 anos de prisão.

