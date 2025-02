Mulher sai para fazer caminhada e desaparece em Ouro Preto (MG) Último registro de câmeras mostra Íris Magno da Silva no caminho de volta para casa Minas Gerais|Do R7, com Túlio Lopes, da Record Minas 21/02/2025 - 12h16 (Atualizado em 21/02/2025 - 12h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Segundo familiares, diarista costuma fazer trajeto diariamente Reprodução/Record Minas

Familiares estão à procura de Íris Magno da Silva, de 59 anos, que saiu de casa para caminhar no Bairro São Sebastião, em Ouro Preto, a 96 km de Belo Horizonte, na manhã da última terça-feira (18) e não voltou mais. A Polícia Civil investiga o caso e as buscas continuam desde então. Tanto as Polícias Civil quanto Militar, Corpo de Bombeiros e também a Guarda Municipal procuram pela mulher.

Familiares contaram que a vítima é diarista e trabalha normalmente três vezes na semana. Ela costuma fazer, todos os dias, sozinha, uma caminhada em uma área de mata conhecida como “Reserva das Andorinhas”. O trecho que a vítima percorre é de 4 km. No dia que desapareceu, não ia trabalhar.

Foi a filha da vítima que denunciou, na manhã de terça-feira, na Polícia Civil, o desaparecimento da mãe, Íris. Segundo familiares, Íris Magno saiu para caminhar, como de costume, no percurso do Morro São Sebastião até o Morro São João, e não voltou. A filha, Viviane da Silva Moura Carvalho, de 29 anos, chegou a procurar a mãe no Hospital, na Upa, na casa de parentes, mas não a encontrou.

Imagens de câmeras de segurança mostram o último ponto onde a vítima foi vista, ela caminhava em direção à sua casa. O Corpo de Bombeiros informou que foram realizadas buscas nas imediações. A Polícia Civil informou que as buscas continuam e que ainda é misterioso o desaparecimento da vítima. Qualquer pessoa que queira denunciar o desaparecimento, basta ligar no número 197.