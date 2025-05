Nove pessoas morrem em acidente entre van e carreta no Norte de Minas Gerais Colisão aconteceu na BR-251, próximo à cidade de Grão Mogol, na noite dessa terça-feira (13); outras 10 pessoas ficaram feridas Minas Gerais|Pablo Nascimento, do R7 14/05/2025 - 04h27 (Atualizado em 14/05/2025 - 04h27 ) twitter

Acidente aconteceu na BR-251, por volta das 21h30 Divulgação/Corpo de Bombeiros

Um acidente entre uma van e uma carreta terminou com a morte de nove pessoas, na noite dessa terça-feira (13), na BR-251, próximo a Barrocão, distrito de Grão Mogol, no Norte de Minas Gerais. Outras 10 pessoas ficaram feridas, segundo o Corpo de Bombeiros.

A colisão aconteceu por volta das 21h30, na altura do km 446. Os dois veículos só pararam na mata às margens da rodovia.

Informações do Corpo de Bombeiros indicam que a carreta seguia no sentido Bahia/Montes Claros, enquanto a van estava na direção contrária. A dinâmica do acidente ainda não foi esclarecida.

Dentre as vítimas que morreram, estão oito adultos e uma criança. Todas elas estavam na van. Outras oito pessoas que também estavam no veículo ficaram feridas. Os dois feridos restantes são o motorista e o passageiro da carreta.

‌



“Diante da situação, as equipes de Bombeiros, munidos de EPIs apropriados e utilizando técnicas de salvamento veicular, realizaram o desencarceramento das vítimas que estavam presas às ferragens e posteriormente, em trabalho integrado com o SAMU, atenderam as 10 vítimas feridas, conduzindo oito ocupantes da van para hospitais de Francisco Sá e Montes Claros e liberando no local os dois ocupantes da carreta, que estavam conscientes e orientados”, informou o Corpo de Bombeiros.

A ocorrência foi atendida por agentes das cidades de Montes Claros e Francisco Sá. A Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Civil também atuaram na ocorrência. Durante a operação, o trânsito foi interditado nos dos sentidos da rodovia.

