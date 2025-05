Justiça determina prisão preventiva de motorista suspeito de atropelar mãe e filho Anestor Santos Carvalho, de 54 anos, passou por audiência de custódia na tarde dessa quarta, na Comarca de Santa Luzia; Minas Gerais|Túlio Lopes, do R7 13/05/2025 - 19h38 (Atualizado em 13/05/2025 - 20h02 ) twitter

Anestor Santos Carvalho, de 54 anos, passou por audiência de custódia na tarde dessa quarta. A decisão é do juiz titular da 3ª Vara Criminal e da Infância e da Juventude da Comarca de Santa Luzia. Reprodução/Record Minas

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais decidiu, na tarde desta terça-feira (13), que o condutor responsável por matar mãe e filho atropelados em Santa luzia, região metropolitana de Belo Horizonte, neste domingo (11), permaneça preso preventivamente. Anestor Santos Carvalho, de 54 anos, passou por audiência de custódia na tarde dessa quarta. A decisão é do juiz titular da 3ª Vara Criminal e da Infância e da Juventude da Comarca de Santa Luzia.

Anestor é suspeito de matar e atropelar mãe e filho no último domingo (11), no Dia das Mães. Câmeras de segurança flagraram o momento em que as vítimas estavam na calçada e foram atingidas pelo veículo, que ainda capotou no local. O homem de 54 anos que dirigia o carro não tinha habilitação. Ele disse a polícia que o carro ficou sem os freios e também que havia ingerido bebida alcoólica pela manha. Foram feitos três testes do bafômetro, que deram negativo.

Ele foi levado a uma delegacia para prestar depoimento e, após ser ouvido, teve a prisão ratificada pelo crime de homicídio culposo. Os corpos de Lucilene Rodrigues Carneiro Neves, de 40 anos, e Luan Henrique Rodrigues Neves, de nove, foram velados em Santa Luzia, na tarde dessa terça-feira (12).

