Obra em cratera no Belvedere, em BH, deve ser concluída nesta semana Após quase um mês do início do problema e paralisação nos trabalhos, prefeitura prevê prazo para liberação da avenida

Cratera se abriu no dia 07 de março de 2024 Cratera se abriu no dia 07 de março de 2024 (Reprodução/Record Minas)

Quase um mês após uma cratera se abrir em uma rua do bairro Belvedere, na região Centro-Sul de Belo Horizonte, a prefeitura informou, nesta segunda-feira (1), que a obra de reparo deve ser concluída ainda nesta semana.

O buraco, na avenida Presidente Eurico Dutra, surgiu no dia 7 de março, por causa de um rompimento no sistema da rede de drenagem pluvial, de responsabilidade da prefeitura. Um médico caiu com o carro no buraco e teve que ser hospitalizado.

No dia 18, a obra foi suspensa pelo TRT-MG (Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região — Minas Gerais), por conta das condições de risco aos trabalhadores que faziam a manutenção do serviço. No dia 27, após nova vistoria dos auditores do TRT, a obra foi liberada já que, segundo a prefeitura, "foram feitas todas as correções necessárias para garantir a segurança dos trabalhadores".

