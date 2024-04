Obra que complica trânsito sobre viaduto no Anel Rodoviário de BH deve ser concluída até junho Intervenções na estrutura na altura da região da Pampulha começaram em abril do ano passado

Motoristas denunciam congestionamentos diários (Pablo Nascimento / R7 - 20.03.2024)

A Prefeitura de Belo Horizonte prevê concluir ainda neste semestre a obra que ocorre há quase um ano no Anel Rodoviário, na região da Pampulha, próximo a um shopping center.

A reportagem flagrou um longo congestionamento na avenida Carlos Luz, no sentido centro, nesta quarta-feira (20). Segundo motoristas, o problema se repete diariamente devido a interdições nas faixas.

A Subsecretaria Municipal de Zeladoria Urbana (Suzurb) informou que o viaduto está passando por intervenções em sua estrutura metálica. A motivação da obra se deve a uma vibração excessiva nas passarelas devido ao aumento de tráfego.

Para reforçar a estabilidade, está sendo demolida parte da laje de concreto e colocação de chumbamento químico e barras de aço. Além disso, estão sendo feitos também muros de gabião nas ombreiras do viaduto, com a demolição das paredes de vedação e tratamento do talude e de toda estrutura de concreto armado, pintura acrílica e substituição de guarda-corpos existentes por metálicos.

O projeto começou a ser executado em abril de 2023. Sobre as reclamações de quem passa pelo local, a Prefeitura informou que a obra está sinalizada e sendo feita nos horários segundo orientação e aprovação definidas pela BHTrans (Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S.A.)

A BHTrans informou que, em todos os locais de obras viárias na capital, "há a eventual necessidade de interdição da via para garantir a segurança de motoristas, motociclistas, pedestres e também dos trabalhadores da obra" e que para não realizar uma interdição total no trecho, a obra acontece em uma faixa por vez. No entanto, a prefeitura aponta que as intervenções "podem gerar eventuais retenções, sobretudo nos horários de pico".