Oficial de Justiça é agredida por militar ao entregar intimação em Ibirité (MG) Mulher contou que levou cabeçadas e soco ao fazer uma advertência ao policial. Agressão ocorreu no dia internacional das mulheres Minas Gerais|Bruno Menezes, da RECORD MINAS 09/03/2025 - 12h04 (Atualizado em 09/03/2025 - 12h24 )

ATENÇÃO IMAGEM FORTE

Uma oficial de Justiça foi agredida neste sábado (8) por um policial militar no bairro Novo Horizonte, em Ibirité, na região metropolitana de Belo Horizonte. A agressão ocorreu no dia internacional das mulheres.

Maria Sueli Sobrinho contou que foi até a casa do policial para entregar uma intimação quando foi agredida. O militar estava chegando em casa no momento, de carro e acompanhado de um jovem.

Rosto da vítima ficou muito machucado. Ela foi levada para a UPA da cidade ARQUIVO PESSOAL

“Eu perguntei se ele era a pessoa que constava na intimação. Ele disse que sim. Pouco depois ele virou para o jovem de falou: ‘pode assinar’. Eu perguntei se a pessoa era o menino, ele confirmou que sim. Dei o documento para ele assinar e falei:’ o senhor não pode falar que é outra pessoa não, viu? pode dar problema. Foi aí que ele ficou agressivo”, conta Sobrinho.

Ela diz que o militar passou a discutir com ela, mais exaltado, por conta da correção. A oficial afirma que ele chegou a intimidá-la, a questionando rosto a rosto, quase encostando, quando ela anunciou que chamaria uma viatura policial.

“Ele disse que podia chamar, porque ele era militar e me mostrou a carteira funcional dele. Ele continuou elevando a voz, quando reafirmei que chamaria a polícia mais uma vez. Nesse momento ele disse: ‘chama a polícia mesmo’ e me deu uma cabeçada no rosto”, conta a oficial.

Momentos depois o militar teria dado um soco no rosto da mulher e fugido do local.

“Antes de ir ele ainda disse que não daria nada pra ele, porque isso era apenas lesão corporal”, lamenta. Vizinhos viram a cena de agressão e teriam pedido para que o homem parasse com aquilo. A viatura policial chegou e levou a vítima para receber atendimento médico na UPA da cidade.

“Além do dano físico, o maior dano é o psicológico. A gente entrega intimação em 30 a 40 endereços por dia. Como vou trabalhar agora sem pensar que posso ser agredida em alguma entrega? Fico com medo .E no dia das mulheres a gente espera receber congratulações, mas acaba sendo agredida”, lamenta.

Por meio de nota, a Polícia Militar de Minas Gerais afirmou que a corregedoria acompanha o caso e que o policial militar fora do horário de serviço foi preso em flagrante e que ”todas as providências, tanto de Polícia Judiciária quanto de Polícia Judiciária Militar, foram adotadas pela corporação”.

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), também por meio de nota, diz que repudia veementemente a agressão sofrida pela oficial de Justiça Maria Sueli Sobrinho, da Comarca de Ibirité, enquanto cumpria um mandado judicial na tarde deste sábado (8/3), Dia Internacional da Mulher.

A reportagem tenta contato com a defesa do militar.

Vejam, abaixo, as notas da PMMG e TJMG, na íntegra:

PMMG

Em relação à ocorrência em Ibirité, na Região Metropolitana de BH, envolvendo uma Oficial de Justiça, a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), por meio da 2ª Região de Polícia Militar (2ª RPM), informa tratar-se de policial militar fora do horário de serviço, preso em flagrante, e que todas as providências, tanto de Polícia Judiciária quanto de Polícia Judiciária Militar, foram adotadas pela corporação. A Corregedoria da PMMG acompanha o caso.

TJMG

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) repudia veementemente a agressão sofrida pela oficiala de Justiça Maria Sueli Sobrinho, da Comarca de Ibirité, enquanto cumpria um mandado judicial na tarde deste sábado (8/3), Dia Internacional da Mulher.

A servidora foi agredida quando cumpria o seu dever funcional e necessitou de atendimento médico.

O fato é inaceitável e causa indignação, sobretudo por ter ocorrido no dia que simboliza a luta das mulheres por respeito e igualdade.

O TJMG não tolera qualquer forma de violência contra as suas servidoras e os seus servidores. A apuração do lastimável fato será acompanhado pelos órgãos competentes do Tribunal, até o seu desfecho.

O Gabinete de Segurança Institucional do TJMG foi acionado imediatamente e prestou total apoio à oficiala agredida, reafirmando o compromisso da Corte com a proteção e o respeito aos seus servidores e às suas servidoras, em especial aos oficiais e oficialas de justiça, que atuam com dedicação e excelência no cumprimento das ordens judiciais.

A Administração do TJMG convidará para reunião em data próxima o sindicato da categoria, para discutir a adoção de medidas visando à preservação da integridade física e moral de quem exerce tão relevante função.

Diretoria Executiva de Comunicação – Dircom Tribunal de Justiça de Minas Gerais – TJMG