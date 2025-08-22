Onze dias depois, PC ainda não conseguiu acessar dados do carro de suspeito de matar gari Erro na numeração do veículo, registrado na representação judicial, inviabilizou acesso a informações Minas Gerais|Maria Luiza Reis, do R7 e Pablo Nascimento, da Record Minas 22/08/2025 - 12h03 (Atualizado em 22/08/2025 - 12h05 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A Polícia Civil de Minas Gerais cometeu um erro ao solicitar acesso aos dados do carro de Renê Júnior, usado no assassinato de Laudemir Fernandes.

O erro na numeração do veículo impediu o acesso a informações cruciais para a investigação.

O Ministério Público apoiou o pedido da Polícia Civil para corrigir as informações e enfatizou sua importância para as apurações.

A Polícia Civil aguarda um novo ofício da Justiça para obter os dados de rastreamento do veículo no dia do crime, incluindo gravações e registros de chamadas. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Polícia aguarda que a Justiça envie um novo ofício à fabricante do veículo e à operadora de telefonia

A Polícia Civil de Minas Gerais errou ao solicitar acesso aos dados digitais do carro usado por Renê Júnior no dia do assassinato do gari Laudemir Fernandes, em Belo Horizonte. O erro impediu que a Polícia Civil tivesse acesso a informações importantes para a investigação, que havia solicitado a quebra de sigilo telefônico do suspeito.

Nesta quinta-feira (21), a Polícia Civil pediu à Justiça retificação de informações telemáticas referentes ao carro utilizado por Renê da Silva Nogueira Júnior. Segundo o pedido, havia um erro na numeração do veículo, registrado na representação inicial de quebra de sigilo telefônico. Esse equívoco inviabilizava a obtenção de dados junto à fabricante e à operadora de telefonia.

O Ministério Público, representado pelo promotor de Justiça Cláudio Maia de Barros, deu parecer favorável ao pedido da PC e reforçou a necessidade da correção e destacou a relevância das informações para o avanço das apurações.

A Polícia Civil, agora, aguarda que a Justiça envie um novo ofício à fabricante do veículo e à operadora de telefonia para, então, ter acesso aos dados necessários.

O que será analisado

Segundo a decisão, deverão ser entregues às autoridades os dados de rastreamento do veículo no dia do crime, 11 de agosto de 2025, entre 7h e 16h. Entre as informações solicitadas estão: eventuais gravações de vídeo (internas e externas); rotas percorridas; comandos de voz; velocidade desenvolvida; registros de chamadas e demais dados telemáticos disponíveis no sistema.

