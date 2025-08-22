Logo R7.com
Onze dias depois, PC ainda não conseguiu acessar dados do carro de suspeito de matar gari

Erro na numeração do veículo, registrado na representação judicial, inviabilizou acesso a informações

Minas Gerais|Maria Luiza Reis, do R7 e Pablo Nascimento, da Record Minas

Imagens exclusivas mostram últimos momentos de gari morto e carro de suspeito no local do crime
Polícia aguarda que a Justiça envie um novo ofício à fabricante do veículo e à operadora de telefonia

A Polícia Civil de Minas Gerais errou ao solicitar acesso aos dados digitais do carro usado por Renê Júnior no dia do assassinato do gari Laudemir Fernandes, em Belo Horizonte. O erro impediu que a Polícia Civil tivesse acesso a informações importantes para a investigação, que havia solicitado a quebra de sigilo telefônico do suspeito.

Nesta quinta-feira (21), a Polícia Civil pediu à Justiça retificação de informações telemáticas referentes ao carro utilizado por Renê da Silva Nogueira Júnior. Segundo o pedido, havia um erro na numeração do veículo, registrado na representação inicial de quebra de sigilo telefônico. Esse equívoco inviabilizava a obtenção de dados junto à fabricante e à operadora de telefonia.

O Ministério Público, representado pelo promotor de Justiça Cláudio Maia de Barros, deu parecer favorável ao pedido da PC e reforçou a necessidade da correção e destacou a relevância das informações para o avanço das apurações.

A Polícia Civil, agora, aguarda que a Justiça envie um novo ofício à fabricante do veículo e à operadora de telefonia para, então, ter acesso aos dados necessários.


O que será analisado

Segundo a decisão, deverão ser entregues às autoridades os dados de rastreamento do veículo no dia do crime, 11 de agosto de 2025, entre 7h e 16h. Entre as informações solicitadas estão: eventuais gravações de vídeo (internas e externas); rotas percorridas; comandos de voz; velocidade desenvolvida; registros de chamadas e demais dados telemáticos disponíveis no sistema.

