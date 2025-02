Operação contra garimpo ilegal apreende 500 kg de quartzo, na Grande BH Ação foi coordenada pela Polícia Militar de Meio Ambiente; ao todo, 18 foram presas e dois adolescentes apreendidos Minas Gerais|Ricardo Vasconcelos, da Record Minas 30/01/2025 - 20h20 (Atualizado em 30/01/2025 - 20h20 ) twitter

Pedras semipreciosas e ferramentas foram encontradas no garimpo

Uma operação contra o garimpo ilegal terminou com a apreensão de 500 kg de quartzo e várias pedras semipreciosas, nesta quinta-feira (30), em Taquaraçu de Minas, na região metropolitana de Belo Horizonte. Ao todo, 18 pessoas presas e dois adolescentes apreendidos.

A operação “Vicus” foi realizada após uma série de denúncias dando conta de extração ilegal de rutilo de turmalina, conhecida por “cristal de cabelo”, e outras pedras semipreciosas. A ação acontecia de maneira ininterrupta, “todos os dias da semana, de modo ilegal, na zona rural de Taquaraçu de Minas, especificamente na localidade conhecida como Abobreiras”, informou o Batalhão de Polícia Militar de Meio Ambiente, responsável pela ação.

No momento do flagrante, os suspeitos tentaram fugir para uma área de mata, mas acabaram cercados e presos. Além dos garimpeiros, um negociante de pedras também foi conduzido pelos militares.

Uma caminhonete Hilux foi apreendida. O veículo era usado no garimpo, para transporte das ferramentas e pedras extraídas. Foram encontradas 41 picaretas, 30 pás e 12 enxadas, além de 18 celulares e quase R$ 9 mil em espécie, proveniente da venda das pedras.

Violência

Ainda de acordo com a PM, os garimpeiros estavam promovendo pânico na população da zona rural, inclusive, com uso de armas de fogo. Os suspeitos invadiam as propriedades, derrubavam cercas e portões e, depois, cavavam buracos no chão para extrair as pedras.

Além da PM de Meio Ambiente, a ação contou com apoio da Rocca (Rondas Ostensivas com Cães), Polícia Militar Rodoviária, BOPE (Batalhão de Operações Especiais) e do helicóptero Pegasus. Os suspeitos e o material apreendido foram encaminhados à sede da Polícia Federal em Belo Horizonte.





