Operação da PF interrompe esquema de extração ilegal de areia em MG

Envolvidos poderão responder por crimes ambientais e contra a ordem econômica Polícia Federal/ Divulgação

A Polícia Federal cumpriu dois mandados de busca e apreensão na manhã desta quinta-feira (23), na cidade de Esmeraldas, região metropolitana. O alvo foi um ponto de extração ilegal de areia no município. Os mandados foram expedidos pela Justiça Federal.

No local, os agentes encontraram trabalhadores, maquinários e constataram a extração ilegal de areia. Documentos e equipamentos foram apreendidos.

A operação visou interromper as irregularidades e apurar os danos ambientais decorrentes da atividade ilegal. Os envolvidos poderão responder por crimes ambientais e contra a ordem econômica, conforme previsto na legislação.

