Pacientes e acompanhantes reclamam de calor no Hospital João 23, em BH Unidade enfrenta problemas com ar-condicionado, mas medidas já estão sendo tomadas para solucionar o calor Minas Gerais|Rosildo Mendes / Record Tv 20/02/2025 - 13h29 (Atualizado em 20/02/2025 - 13h42 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Pacientes e acompanhantes reclamam de calor no Hospital João XXIII Reprodução/ Record Tv

Pacientes e acompanhantes que estão no Hospital de Pronto-Socorro João 23, no bairro Santa Efigênia, região centro-sul de Belo Horizonte, têm relatado desconforto devido ao forte calor dentro das alas da unidade, com destaque para a pediátrica. Embora o hospital conte com sistema de ar-condicionado central, relatos indicam que os aparelhos estão inoperantes ou insuficientes para enfrentar a alta demanda.

Vídeos enviados por acompanhantes mostram o desconforto nas dependências do hospital. Trabalhadores e visitantes confirmam a dificuldade de permanecer nos ambientes, especialmente diante das temperaturas elevadas registradas nos últimos dias.

Em nota, a direção do Complexo Hospitalar de Urgência da Fhemig (Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais) esclareceu que o sistema central de climatização tem se mostrado insuficiente para lidar com a forte onda de calor. Para solucionar o problema, foi iniciada nesta quarta-feira (19) a instalação de aparelhos de ar-condicionado do tipo split, que irão complementar o sistema central e aumentar a capacidade de resfriamento, incluindo áreas críticas como a UTI pediátrica.

A previsão é de que a instalação seja concluída nos próximos três dias. A Fhemig reforça que a medida visa proporcionar maior bem-estar tanto para os pacientes quanto para os servidores que atuam na unidade.

‌



Veja a nota da Fhemig na íntegra:

A direção do Complexo Hospitalar de Urgência da Fhemig informa que todo o Hospital João XXIII conta com ar condicionado central. Devido à forte onda de calor nos últimos dias, o sistema central não tem sido suficiente. Para melhorar o bem-estar dos pacientes e servidores já foi iniciada nesta quarta-feira (19) a instalação de ar condicionados splits para aumentar a capacidade, incluindo a UTI pediátrica, com previsão de conclusão nos próximos três dias. Reforçamos que a equipe do Hospital João XXIII cumpre práticas hospitalares seguras e humanizadas, seguindo os protocolos clínicos vigentes.