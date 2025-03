PM apreende 40 barras de maconha na região Nordeste de BH Em ação noturna, miliares do Batalhão Rotam foram checar denuncia anônima sobre um traficante do bairro Andiroba, na região Nordeste da capital; o suspeito fugiu Minas Gerais|Andréa Silva, da RECORD MINAS 30/03/2025 - 07h46 (Atualizado em 30/03/2025 - 08h15 ) twitter

A droga estava em um barracão no bairro Andiroba, na região Nordeste de BH, mas o traficante suspeito conseguiu fugir

Ação rápida de policiais militares do Batalhão Rotam (Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas) resultou na apreensão de 40 barras de maconha durante a noite deste sábado (29) em Belo Horizonte. A droga estava em um barracão situado na Rua Andiroba, no bairro Andiroba, localizado na região Nordeste da cidade.

A operação do militares do Rotam foi desencadeada após uma denúncia anônima que alertou sobre a presença de um traficante e grande quantidade de drogas no local.

Segundo a PM, o suspeito de ser o responsável pela droga conseguiu fugir antes da chegada das viaturas na Rua Andiroba. Foram feitas buscas na região para localizar e capturar o indivíduo, mas o homem conseguiu fugir

Os tabletes de maconha apreendidos foram entregues à Central de Flagrantes da Polícia Civil.

Canais de denúncias

A PM reforça que a colaboração da população é essencial no combate ao tráfico de drogas e outras atividades ilícitas. Denúncias podem ser feitas de forma segura e sigilosa por meio Disque-Denúncia, no número 181 ou também via 190. A participação da população é fundamental para a manutenção da segurança pública.