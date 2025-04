PM fecha garimpo ilegal de ouro, na região Central de Minas Com uso de explosivos, militares destruíram equipamentos usados na prática, que provocou vários danos ambientais Minas Gerais|Ricardo Vasconcelos, da Record Minas 01/04/2025 - 23h11 (Atualizado em 01/04/2025 - 23h11 ) twitter

Equipamentos usados no garimpo ilegal foram explodidos





Uma operação coordenada pela Polícia Militar de Meio Ambiente colocou um fim em quatro pontos de garimpo ilegal de ouro, por volta de 11h desta terça-feira (1), nos distritos de Monsenhor Horta e Furquim, em Mariana, na região Central de Minas. O garimpo causou uma grande devastação ambiental na região. Os suspeitos envolvidos no negócio conseguiram fugir para uma área de mata.

A ação contou com apoio do BOPE (Batalhão de Operações Especiais) e do IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis). Com uso de explosivos, foram destruídos 10 motores, cinco dragas, balsas e equipamentos para a prática ilegal.

Degradação

‌



Segundo a Polícia Militar, nos locais onde ocorria o garimpo, “foi constatada uma atividade potencialmente poluidora, além do crime de usurpação de bem da União, com a exploração ilegal de recursos minerais”, segundo informou a PM. Além disso, foi desmatada uma APP (Área de Preservação Permanente), configurando graves crimes ambientais.

Um dos responsáveis pela operação, o tenente Bernardo Max revelou que o garimpo ilegal causa sérios impactos ambientais. “Podemos enumerar a degradação do solo, a contaminação dos rios e a destruição de áreas protegidas, comprometendo a biodiversidade e a qualidade de vida das comunidades locais”, explicou o oficial da Polícia Militar de Meio Ambiente.

‌



Ainda de acordo com Bernardo, a PM segue alerta para novas ações dessa natureza e conta com ajuda da população para denunciar os garimpos ilegais.

Garimpeiros abandonaram equipamentos com a chegada da PM

