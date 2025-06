PM investiga toque de recolher imposto por traficantes após assassinato de irmãos em BH Ordem teria sido em manifestação de luto por dois irmãos executados a tiros na porta de casa, na região Norte da capital mineira Minas Gerais|Andrea Silva. da RECORD MINAS 06/06/2025 - 17h09 (Atualizado em 06/06/2025 - 17h09 ) twitter

A Polícia Militar apura um suposto toque de recolher imposto por traficantes a comerciantes e prestadores de serviço dos bairros Zilah Spósito e Jaqueline, na região Norte de Belo Horizonte, nesta sexta-feira (6).

A ordem teria partido de criminosos da própria região como forma de manifestação de luto pela morte dos irmãos William Rodrigues, de 26 anos, conhecido como “Bunguela”, e Rafael Rodrigues, de 33, apelidado de “Leitão”. Eles foram assassinados a tiros na noite de quinta-feira (5), em uma emboscada na porta de casa, quando foram atingidos por pelo menos 26 disparos.

Já no início da manhã desta sexta, moradores afirmaram que pessoas ligadas aos criminosos passaram de porta em porta determinando o fechamento do comércio - até o início da tarde, os pontos comerciais seguiam fechados.

Emboscada

Câmeras de um circuito de segurança flagraram o momento em que três homens encapuzados se aproximaram de quatros irmãos que estavam sentados na porta de casa, no bairro Jaqueline, na região Norte de BH. Uma das vítimas morreu na hora, no local, e outra a caminho do hospital. Um terceiro irmão, Guilherme Rodrigues, de 32 anos, conhecido como Jabá, também atingido pelos disparos, segue internado em estado grave no Hospital de Pronto-Socorro João XXIII. O quarto irmão conseguiu fugir ileso.

‌



Informações preliminares colhidas pela Polícia Militar indicam que os irmãos estariam ligados a uma facção criminosa envolvida com o tráfico de drogas na região. As investigações seguem em andamento para apurar as circunstâncias do crime e a possível imposição do toque de recolher.

