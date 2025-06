Jovem mineira de Contagem (MG) será a primeira mulher brasileira a viajar para o espaço Há quatro anos, Laysa Peixoto descobriu asteroide localizado entre os planetas Júpiter e Marte; corpo celeste recebeu as iniciais dela Minas Gerais|Maria Luiza Reis, do R7 06/06/2025 - 10h08 (Atualizado em 06/06/2025 - 10h19 ) twitter

Reprodução/Redes Sociais

Uma jovem de Contagem (MG), na região metropolitana de Belo Horizonte, vai ser a primeira mulher brasileira a viajar para o espaço. O anúncio foi feito, nesta quinta-feira (5), pela própria Laysa Peixoto Sena Lage, de 22 anos, nas redes sociais.

Na publicação, Laysa anunciou que foi selecionada para se tornar astronauta de carreira, atuando em voos espaciais tripulados para futuras missões na Lua e Marte. “Sou oficialmente astronauta da turma de 2025 e farei parte do voo inaugural da Titans Space, comandado pelo astronauta veterano da Nasa, Bill McArthur”, contou.

Há quatro anos, Laysa já tinha sido notícia quando, aos 18 anos e estudante de física da UFMG, ela descobriu um asteroide localizado entre os planetas Júpiter e Marte. O corpo celeste recebeu as iniciais da mineira.

Laysa ganhou o reconhecimento da Nasa e foi para os Estados Unidos onde concluiu o curso de astronauta da agência espacial americana. Ela também foi estudar física em uma universidade de Nova York.

O primeiro voo espacial da jovem mineira, primeira mulher brasileira a se tornar astronauta, está previsto para 2029.

