Entenda o que é epilepsia, doença de piloto de avião que morreu em acidente em BH Nesta quarta-feira (4), três pessoas foram atropeladas na capital depois que um motorista sofreu um ataque epilético Minas Gerais|Túlio Lopes, do R7 Minas 06/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 06/06/2025 - 02h00 )

Epilepsia é uma doença neurológica crônica grave

Na noite dessa quarta-feira (4), três pessoas da mesma família foram atropeladas na região de Venda Nova, em Belo Horizonte, quando um motorista sofreu um ataque epilético e perdeu o controle do carro. Na hora do acidente, a rua estava sem energia elétrica devido a um apagão. Na manhã desta quinta-feira (5), o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) concluiu a investigação referente ao acidente aéreo que terminou com a morte do piloto e deixou uma mulher gravemente ferida no bairro Jardim Montanhês, próximo do Aeroporto Carlos Prates, na região noroeste de Belo Horizonte, em 2023. Segundo a investigação, o piloto não acionou o trem de pouso e estava usando remédios para epilepsia. O laudo da Cenipa aponta que o pouso foi realizado com o trem de aterrissagem recolhido e que a aeronave ultrapassou a cabeceira oposta e colidiu contra duas residências localizadas no prolongamento da pista. O Cenipa aponta que condições médicas e emocionais podem ter contribuído para a avaliação equivocada do piloto, de 65 anos. Ambos os casos nos levam ao questionamento se uma pessoa com epilepsia pode ou não conduzir um carro ou até mesmo um avião.

A epilepsia é uma condição neurológica em que, durante alguns segundos ou minutos, uma parte do cérebro emite sinais incorretos causando crises que podem se manifestar em convulsões ou outros sintomas, como ausências de consciência. De acordo com o médico neurologista Diego Da Mata, durante esses episódios, há um agrupamento de células cerebrais que passam a se comportar de maneira hiperexcitável, levando às manifestações clínicas da epilepsia. Ainda segundo o neurologista, “as pessoas que têm epilepsia podem dirigir, mas com algumas condições. A principal é que a pessoa esteja com a doença controlada, ou seja, sem crises há um bom tempo — geralmente pelo menos 1 ano sem crises. Isso mostra que ela está estável e segura para dirigir.” Ainda de acordo com o Diego, para isso, o médico precisa fazer uma avaliação e dar um laudo que comprove esse controle. Já em relação à pilotar o avião, o especialista comenta que, nesse caso, não há autorização. Segundo Diego, pessoas com diagnóstico de epilepsia “não podem pilotar avião, mesmo que estejam sem crises. Isso porque a aviação exige um nível de segurança altíssimo, e o risco, por menor que seja, é considerado inaceitável.”





Dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) mostram que a doença acomete aproximadamente 2% da população brasileira e cerca de 50 milhões de pessoas no mundo. O diagnóstico da doença pode ser feito através de exames como o eletroencefalograma (EEG) e a neuroimagem, mas o histórico clínico do paciente é muito importante, já que exames normais não excluem a possibilidade de a pessoa ser epiléptica. Se o paciente não se lembra das crises, a pessoa que as presencia torna-se uma testemunha útil na investigação. Entre os sintomas da epilepsia, segundo Diego da Mata, estão: alterações de comportamento, olhar fixo e movimentos automáticos.

‌



De acordo com o Governo Federal, o Sistema Único de Saúde (SUS) oferece tratamento integral e gratuito para os casos de epilepsia - desde o diagnóstico até o acompanhamento e tratamento necessários. O tratamento inicia na atenção primária, por meio de uma das Unidades Básicas de Saúde. O tratamento das epilepsias é feito com medicamentos que evitam as descargas elétricas cerebrais anormais, que são a origem das crises epilépticas. Casos com crises frequentes e incontroláveis são candidatos à intervenção cirúrgica. Segundo o neurologista, entre as recomendações para o paciente estão: não ingerir bebidas alcoólicas, não passar noites em claro, ter uma dieta balanceada e evitar ter uma vida estressada demais.

