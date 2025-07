Polícia isola prédio após faxineira encontrar granada na garagem durante limpeza em BH Artefato foi encontrado na manhã desta quarta-feira (16); equipes especializadas estiveram no local e já liberaram o edifício Minas Gerais|Pedro Falco*, da RECORD MINAS 16/07/2025 - 14h22 (Atualizado em 16/07/2025 - 14h36 ) twitter

Artefato foi encontrado na manhã desta quarta-feira (16); equipes especializadas estiveram no local e já liberaram o edifício Reprodução/Record Minas

A faxineira de um prédio no bairro Cidade Jardim, na região Centro-Sul de Belo Horizonte, encontrou um artefato explosivo enquanto fazia a limpeza na garagem do residencial, na manhã desta quarta-feira (16).

A PM (Polícia Militar) foi acionada. Os militares orientaram a funcionária e os moradores a não se aproximarem até a chegada da equipe antibombas.

Membros do BOPE (Batalhão de Operações Especiais) comandaram a operação em parceria com o esquadrão antibombas do 22º Batalhão da PM. Eles isolaram o edifício e todo o quarteirão da Rua Tavares Bastos para fazer a remoção do objeto explosivo em segurança.

A PM confirmou se tratar de uma granada antiga. Ainda não se sabe como o dispositivo apareceu na garagem do prédio. Ele foi recolhido e transportado para uma área de segurança. Após os trabalhos, o acesso à garagem e trânsito na via foram liberados.

*Estagiário sob supervisão de Núbia Roberto e Andréa Silva.

