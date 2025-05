Polícia Militar apreende drogas em propriedade perto de faculdade em Guanhães, no Vale do Rio Doce Local era alvo de denúncias frequentes por ser utilizado por usuários de drogas; a ação resultou na apreensão dos entorpecentes Minas Gerais|Núbia Roberto, da Record Minas 18/05/2025 - 09h52 (Atualizado em 18/05/2025 - 09h52 ) twitter

Foram apreendidas drogas, diversos materiais utilizados para o preparo, embalagem e armazenamento PMMG

A denúncia chegou aos militares da Sala de Operações da Unidade de Guanhães dando conta de que os suspeitos haviam enterrado drogas num clube fechado do bairro Agroder, área que atua no setor agropecuário da cidade. Durante a verificação, os militares localizaram e apreenderam os entorpecentes que estavam escondidos em diversos pontos do terreno.

O local era alvo de denúncias frequentes por ser utilizado por dependentes químicos. A ação resultou na apreensão de uma expressiva quantidade de drogas, além de diversos materiais utilizados para o preparo, embalagem e armazenamento.

O local, situado ao lado de uma faculdade, vinha sendo utilizado como ponto de uso recorrente. No local, os militares encontraram tabletes de duzentos e setenta e oito gramas de maconha prensada, cinquenta e dois pequenos da mesma droga, além de oito pés da erva in natura.

Também foram localizadas duas balanças, mais três embalagens transparente e duzentas e setenta etiquetas adesivas.

A ocorrência foi entregue na Delegacia de Plantão do município.

