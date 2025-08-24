Polícia Militar apreende fuzil, drogas e prende dois suspeitos em BH Apreensão com a dupla inclui 276 barras de maconha, skank, armas e munições Minas Gerais|Rosildo Mendes/ Record Minas 24/08/2025 - 20h27 (Atualizado em 24/08/2025 - 20h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Militares do 34º Batalhão da Polícia Militar prenderam dois homens na noite deste domingo (24) por envolvimento com o tráfico de drogas, em Belo Horizonte. A ação resultou na apreensão de 276 barras de maconha, 43 porções de skank e outras 18 barras da mesma droga, além de um fuzil calibre 5.56 com 136 munições, um revólver calibre 38, balanças e R$ 2.345 em dinheiro.

Polícia Militar apreende fuzil, drogas e prende dois suspeitos em BH Record Minas/ Reprodução

Segundo o tenente Wallison Inácio, o primeiro suspeito foi preso na região da Pedreira Prado Lopes, no bairro São Cristóvão. A partir dessa prisão, os militares localizaram o segundo homem na região do Barreiro, apontado como responsável por guardar a droga e realizar a distribuição na região.

Os dois detidos, as drogas e o armamento foram encaminhados para a Ceflan 4.