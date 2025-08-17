Policial penal é morta a tiros em Uberlândia (MG) e namorado é suspeito do crime Companheiro também foi encontrado no local, ferido e teve a morte cerebral constatada por médicos Minas Gerais|Bruno Menezes, da RECORD MINAS 17/08/2025 - 17h00 (Atualizado em 17/08/2025 - 17h10 ) twitter

Vizinhos acionaram a polícia ao ouvir tiros Google Street View

Uma policial penal, de 44 anos, foi morta dentro de um apartamento localizado no bairro Carajás, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, na noite deste sábado (16). A Polícia Militar foi acionada por vizinhos que escutaram barulhos de tiros vindo do apartamento.

Os militares encontraram as porta trancada e precisaram arrombá-la. Dentro do local, os policiais encontraram a mulher com diversas perfurações por disparos de arma de fogo, caída sobre o sofá. Próximo à porta de entrada, estava o namorado, de 25 anos, também policial penal, com um ferimento na cabeça, ainda com sinais vitais. No apartamento, foi localizada uma pistola Taurus GX4, calibre .380, registrada em nome do homem.

As vítimas foram socorridas ao Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (UFU). A mulher, que apresentava 12 perfurações pelo corpo, não resistiu aos ferimentos e já chegou à unidade hospitalar sem vida. Já o homem chegou a ser atendido no hospital, mas também não resistiu e morreu.

Uma testemunha, vizinha do casal, relatou aos policiais ter ouvido seis disparos, seguidos de uma voz feminina gritando “não, não” e, em seguida, outro disparo. Depois disso, houve silêncio no apartamento. A mesma testemunha afirmou nunca ter presenciado discussões anteriores entre o casal.

O trabalho pericial recolheu nove cápsulas deflagradas e cinco projéteis de calibre .380. A arma foi apreendida e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil.

Colegas de trabalho que estiveram no local informaram que o casal estava junto há cerca de um ano.

Por meio de nota a Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) lamentou o ocorrido. “A arma particular do policial penal foi encontrada no apartamento, sendo recolhida para perícia. A Sejusp lamenta imensamente o trágico episódio e informa que seu Departamento Penitenciário está à disposição para auxiliar a Polícia Civil no que for preciso para o curso do inquérito policial que investigará as circunstâncias do fato”, disse em nota.

Em nota, a PCMG afirmo que a perícia esteve no local. “Os corpos serão encaminhados para serem submetidos a exames. A PCMG aguarda a conclusão dos laudos para atestar as causas das mortes”, afirmou a PCMG.

*Com informações da TV Paranaíba

