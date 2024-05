Pré-candidato à Prefeitura de Betim, Heron Guimarães critica traçado do Rodoanel Jornalista de 49 anos, que tenta a primeira eleição à cadeira do Executivo, defende união com Contagem em prol de novo projeto

Minas Gerais|Pablo Nascimento, do R7 16/05/2024 - 20h28 (Atualizado em 16/05/2024 - 20h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share